Федерація профспілок України висунула ультиматум МВФ

Проект пенсійної реформи, запропонований урядом, дасть можливість скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) на 5%.

Як наголошується в повідомленні медіа-центру Федерації профспілок України (ФПУ), переданому агентству УНІАН, дані розрахунки провела ФПУ на підставі поданого до парламенту законопроекту.

«За умови загального дефіциту Пенсійного фонду в 2010 році понад 36 млрд. грн. економія на витратах від підвищення пенсійного віку для жінок з розрахунку на рік становить не більш ніж 0,6 млрд. грн., а весь пакет урядових «пенсійних ініціатив» дає можливість розраховувати на економію лише 1,7 млрд. грн., що становить менш як 5% загальної суми дефіциту», - зазначається у повідомленні.

Водночас профспілки вимагають від Міжнародного валютного фонду (МВФ) відкликати свої вимоги до України про підвищення пенсійного віку для жінок: «Вимагаємо від МВФ негайно зняти вимоги до уряду щодо підвищення пенсійного віку для жінок і збільшення необхідного пенсійного стажу на 10 років, як умови кредитування України».

У разі невиконання ультиматуму профспілки мають намір розпочати публічну кампанію за припинення співпраці з МВФ.

ФПУ також повідомляє, що завтра, 11 березня, активісти пікетуватимуть представництво МВФ в Україні у зв`язку з неправомірним втручанням Фонду у внутрішню соціальну політику держави.