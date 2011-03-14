Литвину нагадують, що він не чиновник патронатної служби Януковича

«Наша Україна» наполягає, щоб уже з початку цього пленарного тижня у Верховній Раді запрацювала модернізована сенсорна система особистого голосування депутатів.

Про це заявив народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, у голови Верховної Ради є посадовий обов’язок і достатньо законних повноважень, щоб одним своїм підписом покінчити з ганебною практикою «кнопкодавства» – голосуванням депутатів чужими картками, що є прямим порушенням вимог Конституції.

«Внесення спікером постанови про введення в дію нової системи голосування є спробою зберегти хорошу міну при поганій грі. Реєстрація постанови - це лише спосіб подальшого затягування антиконституційних дій. Якщо ця постанова і буде поставлена на голосування, то лише з метою провалу цієї ініціативи», - переконаний депутат.

На думку В.МАТЧУКА, введення особистої системи голосування є “кошмаром для влади”, оскільки в такому разі провладна більшість у парламенті не буде спроможна прийняти жодного законодавчого акту, бо їхні депутати просто не ходять на засідання.

«В цій ситуації ЛИТВИН поводиться не як спікер українського парламенту, а всього лише як чиновник патронатної служби Президента ЯНУКОВИЧА», - вважає В.МАТЧУК.

«Ми нагадуємо Володимиру ЛИТВИНУ, що за посадою він несе персональну відповідальність за порушення Конституції в роботі парламенту. У разі подальшої бездіяльності спікера, депутати від «Нашої України» ініціюватимуть його відставку», - наголосив «нашоукраїнець».

Депутат зазначив, що забезпечення конституційного порядку голосування в парламенті є одним з положень виборчої програми блоку НУ-НС, тому партійна група «Нашої України» послідовно добиватиметься його виконання.

Як повідомлялося, 2 березня В.ЛИТВИН заявляв, що підпише постанову про введення в експлуатацію модернізованої системи Рада-3, яка забезпечує персональне голосування депутатів. Однак пізніше спікер запропонував провести дискусію щодо введення в дію нової системи голосування.

Сьогодні, 14 березня, В.ЛИТВИН заявив, що згідно з висновками юристів, система «Рада» з використанням сенсорної клавіші має вводитись рішенням ВР, а не розпорядженням голови ВР.