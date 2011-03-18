Ющенко не був на політраді НУ з «поважних особистих причин»?

Політична рада «Нашої України» перенесла з’їзд партії на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова політради партії Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив в інтерв’ю журналістам за підсумками роботи політради.

«Майже консенсусом було ухвалено рішення про перенесення дати з’їзду з тим, щоб доручити кожному члену політради, який працює, відповідно, у парламенті або обласних організаціях, завершити роботу по переговорам по об’єднанню опозиції на обласному, районному рівні і по можливості у Верховній Раді», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Також, за словами голови політради партії, було ухвалено рішення про необхідність продовження роботи статутного комітету з тих питань, які поки що не знаходяться консенсусу ні в самому статутному комітеті, ні в політичній раді.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що з’їзд відбудеться через місяць, максимум півтора.

При цьому він зауважив, що політично з’їзд практично готовий.

Також він зауважив, що сьогодні лідер партії Віктор ЮЩЕНКО був відсутній на засіданні політради через поважні особисті причини. Він ще раз наголосив, що жодного конфлікту в партії немає.

Говорячи про те, які зміни в статуті планує зробити партія, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що йдеться про демократизацію обласних осередків партії.

«Так як ми і обіцяли на з’їзді людям – повернути нашу партійну демократію, дати можливість власне місцевим осередкам визначати самостійно своє керівництво як політичне, так і виконавче», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, в цьому питанні розбіжностей в партії немає.

Також, сказав він, підтримуються зміни, спрямовані на зменшення партійної бюрократії.

Водночас щодо блоку питань, які пов’язані з переформатуванням повноважень у керівних органах партії, поки що консенсусу немає, в тому числі і щодо питання повноважень лідера партії.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що діюча редакція статуту була сформульована з врахуванням того, що лідер партії був діючим Президентом країни. Сьогодні треба внести зміни, які б дозволили В.ЮЩЕНКУ бути відповідальною вищою посадовою особою партії.

У свою чергу заступник голови політради партії Володимир ОГРИЗКО розповів, що на сьогодні повністю завершено роботу над новою програмою партії, де визначені серйозні політичні засади роботи партії.

Як повідомляв УНІАН, з’їзд партії «Наша Україна» планувався 19 березня, однак був перенесений.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в «Нашій Україні» писали, що з’їзд партії «Наша Україна» переноситься нібито через наявність конфлікту між В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ та В.ЮЩЕНКОМ щодо проекту змін до Статуту партії, які б посилили вплив у партії голови політради.

Між тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО це спростував, наголосивши, в партії немає персонального конфлікту.