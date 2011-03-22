Для Азарова зібрали «знежирений соціальний пакет»

Сьогодні дніпропетровські підприємці – учасники акції протесту проти дій уряду - зібрали для прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА «знежирений соціальний пакет».

Як передає кореспондент УНІАН, до пакету увійшли по 1 кг перлової та пшеничної крупи, гречки китайського виробництва, пшона, гороху, «відмороженої» картоплі, головка капусти, дві морквини, пачка цигарок «Прима», а також медпрепарат «Мезим».

Учасники акції порадили прем’єру місяць прожити на цей соціальний пакет і висловили сподівання, що після цього М.АЗАРОВ «прийде до тями».

В акції протесту, яка відбулася сьогодні у центрі Дніпропетровська, на площі Леніна, взяли участь більш як 200 підприємців, представників громадських організацій, партії «Батьківщина», та «Фронту Змін». Мітингувальники виступали під гаслами «Досить грабувати власний народ», «Де покращення життя вже сьогодні?», «Владі – блага, народу – дулю», «Геть Тігіпка з його реформами!».

Учасники акції також висловили протест проти прийняття нового Житлового кодексу та пенсійної реформи.