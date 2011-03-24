Литвин бачить, що його почали цькувати
14:43, 24 березня 2011Політика
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Спікер не конкретизував
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголосив, що починається чергова кампанія його цькування
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.
Відповідаючи на запитання щодо причини, через які екс-президента Леоніда КУЧМИ почали викликати до прокуратури, В.ЛИТВИН сказав: «У мене версій з цього приводу немає жодних».
«Я бачу, що починається чергова кампанія цькування ЛИТВИНА», - наголосив голова ВР.
При цьому він не уточнив, в чому це проявляється і хто чинить такі дії.
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