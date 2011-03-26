Клюєв: Нас стосується все, що відбувається у світі

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що участь у Брюссельському форумі – це можливість донести більше інформації до світових лідерів про реформи, які відбуваються в нашій державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра, про це він заявив журналістам в Брюсселі.

«Україна, беручи участь у таких форумах, отримує можливість почути безпосередньо думки людей, які впливають на світову політику. Для нас це - важливо з огляду на стратегічну мету – інтеграцію до Європейського Союзу. Інформація з перших рук про тенденції в розвитку економіки, соціального життя ЄС, вплив тих чи інших факторів на внутрішню та зовнішню політику дає нам унікальну можливість розуміти, чим живе Євросоюз, які проблеми в ньому існують, і як він їх планує вирішувати», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що для України важливо, щоб її представники доносили до партнерів з інших країн більше об’єктивної інформації про те, що відбувається в нашій державі.

«Нас стосується все, що відбувається у світі, – наша економіка давно стала частиною глобальної економіки. Наприклад, конфлікти в країнах Північної Африки та Близького Сходу явно перешкоджають нашим зусиллям із просування вітчизняних товарів на ці ринки. Інтереси українських виробників змушують нас постійно шукати нові ринки в будь-якому куточку світу», - сказав А.КЛЮЄВ.

Крім того, за його словами, цей Форум надає можливість спілкуватися неформально і з тими, хто має пряме відношення до України. А.КЛЮЄВ зазначив що сьогодні має намір продовжити діалог з рядом європейських комісарів щодо Угоди про асоціацію і, зокрема, щодо договору про створення зони вільної торгівлі з ЄС.

Зокрема, пройдуть зустрічі А.КЛЮЄВА з членом Європейської комісії з питань розширення та політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ та членом Єврокомісії з питань фінансового програмування та бюджету Яношем ЛЕВАНДОВСЬКІ.

„Так, офіційний діалог – важливий, але неофіційне спілкування має велику цінність”, - підкреслив перший віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, А.КЛЮЄВ 25-26 березня бере участь у щорічному Брюссельському форумі.

У рамках форуму учасники заходу обговорюють, зокрема, ситуацію у Північній Африці та Близькому Сході, економічний підйом Китаю, ситуацію в Японії, енергетичну сферу, кліматичні зміни, проблеми діалогу США та ЄС, глобальної безпеки, наслідки світової фінансової кризи та ніші актуальні теми.

В 2011 році провідною організатори заходу визначили дискусійну сесію «Європейська політика сусідства».

***Брюссельський Форум - найбільш авторитетний щорічний форум для обговорення проблем Трансатлантичного діалогу в Брюсселі. Захід проводиться, як правило, в березні на вікенд відразу після завершення самітів ЄС. Організатором Форуму виступає «Німецький Фонд Маршала».

Організаційно серії дискусій проводяться на двох рівнях: Президентів та міністрів закордонних справ. До складу учасників Форуму входять глави держав, вищі керівні особи європейських інституцій та країн-членів ЄС, представники Адміністрації США, представники Конгресу США, депутати парламентів, академічні співробітники, керівники авторитетних дослідницьких та експертних структур, провідні політичні оглядачі. Крім того, на Форум запрошуються високі представники третіх країн державного та експертного рівня.

На відміну від інших аналогічних форумів, як, наприклад, Мюнхенська конференція, Брюссельський Форум передбачає не формальні презентації учасників з трибуни, а виключно живі дискусії ключових політиків найвищого рівня, залучених до прийняття рішень, у публічному або у неформальному форматі.