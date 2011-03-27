Дніпропетровська облрада скоротила свій апарат на 31%
04:12, 27 березня 2011Політика
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Економія - близько 650 тис. грн.
Дніпропетровська обласна рада скоротила свій апарат на 31% - з 92 до 63 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН дане рішення депутати обласної ради ухвалили на 5-й сесії 25 березня.
«Основна мета скорочення виконавчого апарату обласної ради – виконання доручення Президента України з проведення адміністративної реформи та економії бюджетних коштів», - наголошується у рішенні облради.
Економія бюджетних коштів складе близько 650 тис. грн.
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Євген УДОД, зекономлені кошти будуть спрямовані на виконання соціальних проектів регіону.
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