Дніпропетровська облрада скоротила свій апарат на 31%

Дніпропетровська обласна рада скоротила свій апарат на 31% - з 92 до 63 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН дане рішення депутати обласної ради ухвалили на 5-й сесії 25 березня.

«Основна мета скорочення виконавчого апарату обласної ради – виконання доручення Президента України з проведення адміністративної реформи та економії бюджетних коштів», - наголошується у рішенні облради.

Економія бюджетних коштів складе близько 650 тис. грн.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Євген УДОД, зекономлені кошти будуть спрямовані на виконання соціальних проектів регіону.