Заступник Добкіна потрапив у ДТП

Віце-губернатор Харківської області Ігор Шурма потрапив у ДТП в центрі Харкова

Як пише газета "Сегодня", зіткнення сталося у п'ятницю вранці. Службовий автомобіль «Шкода», в якому на пасажирському сидінні їхав сам чиновник, не розминувся з «Маздою», в якій було двоє дітей. На щастя, нікому з учасників ДТП не знадобилася медична допомога.

За словами аварійного комісара страхової компанії, в якій зареєстрована «Мазда», В’ячеслава Манукяна, службове авто віце-губернатора не витримало інтервал при перелаштуванні вправо, тому і відбулося зіткнення. «Водій Шурми їхав по трамвайній колії. Потім він змінив напрям руху (у цей момент «Мазда» порівнялася з «Шкодою.) і був удар. Авто нашого клієнта відлетіло і зачепило бордюр. Пробилося колесо, від чого машина відскочила і знову зіткнулася зі «Шкодою», від чого її розвернуло і вона стала впоперек», — говорить страховий комісар. Але, за його словами, у висновках співробітників ДАІ значиться, що водій «Мазди» не впоравився з управлінням і скоїв зіткнення зі «Шкодою», яка їхала попереду.

Віце-губернатор Ігор Шурма підтвердив факт п'ятничного ДТП. «На щастя, ніхто не постраждав у цій дорожньо-транспортній пригоді. Але відповіді на решту всіх запитань повинні дати фахівці і вони прийматимуть рішення, хто з водіїв був неправий на дорозі», — повідомив Ігор Михайлович. Подальший розгляд, за словами В’ячеслава Манукяна, проходитиме в суді.