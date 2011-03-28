Писарєв запевняє, що Януковичу і його дружині близький балет

Президенту і його дружині близьке балетне мистецтво – Писарєв

Народний артист України, художній керівник Донецького національного академічного театру опери і балету ім. А.Солов’яненка Вадим ПИСАРЄВ відзначає, що Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ і його дружині Людмилі ЯНУКОВИЧ близьке балетне мистецтво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на прес-конференції в Донецьку перед відкриттям VII Міжнародного конкурсу балету імені Сержа Лифаря, який проходить під патронатом Людмили ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання про те, чому цей конкурс проходить під патронатом дружини Президента, В.ПИСАРЄВ сказав, що їй, як і її чоловіку, близьке це мистецтво, і вони здавна є прихильниками балету.

«Все, що пов`язане з балетом, Людмила Олександрівна патронує. Тому що ми (родини В.ПИСАРЄВА і В.ЯНУКОВИЧА) були сусідами 12 років (жили) на вулиці 50-річчя СРСР (у Донецьку), і я весь час запрошував і Віктора Федоровича, і Людмилу Олександрівну на свої вистави, - пояснив артист. - Тому балет для них дуже близький, вони, дійсно, вже не дилетанти у цьому мистецтві, а розуміються (на цьому мистецтві). І довіряють мені своє ім`я, тому що їм не соромно буде за мене, за конкурс».

В.ПИСАРЄВ також відзначив, що Л.ЯНУКОВИЧ підтримує Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря і виступає гарантом того, що конкурс пройде на високому рівні.

«Людмила ЯНУКОВИЧ – це підтримка конкурсу, саме підтримка. Розумієте, не було б її підтримки, можливо, і спонсорів не було б… Я не кажу, що мені так легше знаходити спонсорів, вони просто бачать рівень високий цього конкурсу, і тоді всі, як не важко сьогодні в Україні, але всі прагнуть допомогти», - сказав В.ПИСАРЄВ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня до 2 квітня в Донецьку в Національному академічному театрі опери і балету ім. А.Солов’яненка під патронатом дружини Президента України Л.ЯНУКОВИЧ проходить VII Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря. У конкурсі беруть участь 163 артисти з 16 країн, до складу журі увійшли 13 видатних діячів балетного мистецтва з 9 країн світу, очолив журі президент Міжнародного союзу діячів хореографії Юрій ГРИГОРОВИЧ.

Організатором конкурсу в Донецьку виступає Добродійний фонд «Творчий Олімп» (засновники фонду - народний артист України В.ПИСАРЄВ і депутат Донецької облради Владислав ДРЕГЕР).