Наливайченко: Чорноморський флот Росії став тягарем для кримчан

Чорноморський флот РФ став економічним тягарем для жителів Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це заявив голова політради цієї політичної сили Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, коментуючи повідомлення Севастопольської міськдержадміністрації про те, що заборгованість з зарплати на підприємствах російського ЧФ в Севастополі сягнула понад 6 млн. грн.

”Реальне життя показує, що базування російського флоту в Криму несе економічні збитки для кримчан. Це означає, що російський флот не виконує своїх базових соціальних зобов’язань перед севастопольцями та існує за рахунок дотацій з українського бюджету”, - сказав він, наголосивши, що “Наша Україна” підтримує негативне ставлення жителів міста до намірів Севастопольської міськдержадміністрації передати 800 га землі, яка перебуває в оренді російського флоту, під забудову російським державним та приватним компаніям.

”За спинами севастопольців реалізується грандіозна земельна оборудка, від якої місцева громада отримає мізерні кошти, якщо порівняти їх з можливими надходженнями від передачі цієї землі в оренду за реальними ринковими цінами, – також заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - Ці факти повинні стати предметом розслідування прокуратури України, і ми скеруємо до неї відповідне звернення”.

На переконання політика, необхідно добиватися повернення земель, які не використовуються російським флотом за прямим призначенням, у розпорядження місцевої громади.

”Севастопольці зможуть розпорядитися своїми землями значно ефективніше, ніж чиновники з Москви”, - відзначив голова політради “Нашої України”.

Він наголосив, що “Росія впродовж багатьох років не допускає проведення інвентаризації орендованих флотом земель, грубо порушуючи міждержавні угоди про базування російського флоту на українській території”.

”Наша Україна” добиватиметься денонсації харківських угод від 21 квітня 2010 року, які продовжили базування російського флоту на українській території ще на 25 років”, - вкотре запевнив політик.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що народний депутат, заступник голови політради партії Андрій ПАРУБІЙ зареєстрував відповідний законопроект в парламенті, і його буде розглянуто впродовж квітня.