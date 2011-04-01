Світовий конгрес українців бачить перед собою два завдання

Світовий Конгрес Українців не бере на себе функцію диктувати Україні, як жити. Про це заявив на прес-конференції в Івано-Франківську Генеральний секретар СКУ Стефан РОМАНІВ, повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За його словами, він бачить перед собою два завдання. Перше з них - гуртувати українців в діаспорі, і друге - допомагати Україні. Але, за його словами, СКУ не бере на себе функцію вчити, диктувати Україні та українцям, як жити, а намагається співпрацювати через спілкування, через діалог.

За інформацією прес-служби, Генеральний секретар СКУ також зустрівся з головою в Івано-Франківської ОДА Михайлом ВИШИВАНЮКОМ. На зустрічі обговорено суспільно-політичну, економічну ситуацію в державі та на Прикарпатті, актуальні питання розвитку культури, становлення громадянського суспільства, збереження української мови та духовності. Йшлося і про поглиблення зв`язків з представниками діаспори, вихідцями з Прикарпаття.

Нагадаємо, СКУ останнім часом закликав Європарламент продовжувати моніторинг дотримання демократичних норм в Україні; висловлював стурбованість діями МЗС України щодо української меншини в Росії СКУ; зазначав, що законопроект про мови в Україні може послабити державну мову як засіб забезпечення суспільної єдності; закликав міжнародну спільноту захистити права української меншини в Росії та засудити антидемократичний тиск на опозицію в Україні тощо.

Довідка УНІАН. За словами уродженця Австралії С.РОМАНІВА, Світовий конгрес Українців об`єднує майже 20 млн. українців, які живуть у 30 країнах світу. Батько його родом з Тернопілля, прибув до Австралії у 1949 році; мама - німкеня. Закінчив педагогічний університет у Мельбурні, працював учителем початкової школи. Очолював парламентську комісію з питань багатокультурності. Виконавчий директор організації «Комюніті ленгвіч ін Австралія», яка відповідає за вивчення іноземних мов і збереження культур.

С.РОМАНІВ є заступником голови Світової управи Спілки української молоді (СУМ). Свого часу був головою парафіяльної ради Української греко-католицької кафедри в Мельбурні.