Каддафі закликав лідерів Заходу піти у відставку

Муамар Каддафі закликав керівників держав західної коаліції негайно піти у відставку, щоб зупинити "божевільне кровопролиття, панування законів сили над силою законів і руйнування спільних інтересів Середземноморського регіону", зазначається в заяві голови Джамахірії, оприлюдненій державним агентством ДЖАНА.

"Ці божевільні хочуть відкинути всіх нас в середні віки, почавши найнебезпечнішу війну, над якою вони зовсім скоро втратять контроль", - цитує заяву РІА "Новости".

При цьому він запропонував народам західних країн "обрати собі нових лідерів, які поважають стосунки між державами і розуміють сенс міжнародних відносин і міжнародного права".

Інакше, за словами Каддафі, "світ невдовзі стане свідком страшної війни між мусульманами і християнами" в регіоні.