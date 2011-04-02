Наливайченко: автори законопроекту про мови стоять поза Конституцією

Законопроект про мови в Україні, внесений у Верховну Раду представниками Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина, є антиконституційним і розколює країну.

Про це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в ефірі Першого Національного, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Цей законопроект суперечить Основному Закону, тобто, ці сили в українському парламенті себе поставили поза межами Конституції. Про це говорять і висновки Венеціанської комісії», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також звернув увагу, що такий законопроект не тільки не поєднує, а розколює країну. «Мова - це державоутворюючий засіб, засіб єднання країни, нашого майбутнього, а три політичні сили чомусь внесли у парламент абсолютно протилежний законопроект, який зіштовхує людей», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас голова політради «Нашої України» переконаний, що всі мови в Україні мають бути захищені і підтримані, щоб діти могли вільно спілкуватися в сім’ях та мали достатню кількість підручників у школах. «Натомість влада не лише не підтримує мови, а ще й закриває школи, позбавляє дітей майбутнього, незалежно від того, якою мовою у них викладають», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомялося, законопроект про мови було зареєстровано у Верховній Раді 7 вересня 2010 року народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів), Петром СИМОНЕНКОМ (Комуністична партія) і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ (Блок Литвина). Документом визнається українсько-російська двомовність і передбачається вільне функціонування російської мови, зокрема, у діловодстві, законодавстві і освіті. Проект закону викликав масштабні акції протесту, а 27 листопада 2010 року голова Верховної ради Володимир ЛИТВИН направив його до Венеціанської комісії.

У свою чергу Венеціанська комісія поставила під сумнів відповідність цього документа Конституції: на її думку, у разі його ухвалення російська мова буде прирівняна до державної.