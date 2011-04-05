Кравчук: чим буде гірше, тим більше буде авторитет Тимошенко

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК попереджає владу про зростання авторитету лідера «Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО у разі продовження тиску на неї.

Про це він сказав в інтерв’ю “Українській правді”.

“Якщо влада діятиме як зараз, то Юлія Володимирівна буде набирати авторитет. Після виборів він почав швидко знижуватись, тому що люди вірили у виконання новою владою запрограмованих кроків. Але коли почали робити реальні дії, влада стала переносити вину на попередників”, - сказав Л.КРАВЧУК.

За його словами, “дві кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО - щодо Кіотського протоколу і медичних автомобілів - абсолютно не виводять мене на думку, що вона взяла ці гроші собі. Якщо слідчі не доведуть прямої причетності прем’єра, то ця справа може бути на користь авторитету Юлії ТИМОШЕНКО”. “А якщо на цих двох епізодах спробувати її посадити, тоді ТИМОШЕНКО стане лідером України. Реформи – це завжди гірко й складно. І чим буде гірше і складніше - а воно так і буде! - тим більше буде виростати авторитет ТИМОШЕНКО. Особливо якщо її спробують посадити”, - сказав Л.КРАВЧУК.