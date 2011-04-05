ВР поверне уряду законопроект про пенсійну реформу?

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що зареєстрований у парламенті проект закону про проведення пенсійної реформи, внесений урядом, буде відкликаний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу.

За його словами, вчора відбулося засідання фракції Партії регіонів за участі С.ТІГІПКА. На засіданні обговорювався законопроект про пенсійну реформу.

«Ми визначилися щодо іншого – він потребує серйозного доопрацювання. Я навіть не виключаю той варіант, що в процесі доопрацювання ми можемо прийти до формули, коли той законопроект, який є, може бути відкликаний, а на його заміну може бути поданий інший законопроект», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України, було оприлюднено на сайті Верховної Ради України в грудні 2010 року.

18 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що законопроект про пенсійну реформу не готовий до розгляду у Верховній Раді.

«Я щодня отримую величезну кількість листів від громадських організацій, громадян України, які вказують на те, що люди не знайомі з положеннями цього закону. Фактично, не знайомі з пенсійною реформою», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави відзначив, що перш ніж розглядати законопроект про пенсійну реформу в парламенті, необхідно провести роз`яснювальну роботу положень закону серед громадян.

Для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна була прийняти закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року.

С.ТІГІПКО прогнозував, що питання про пенсійну реформу буде винесено на розгляд Верховної Ради України наприкінці травня – на початку червня.