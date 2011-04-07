Мера Дніпропетровська піймали на фальсифікації

Мер Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО підписав статут комунального підприємства «Муніципальна гвардія» без прийняття його на сесії міської ради, що є службовою фальсифікацією і може потягнути за собою кримінальну відповідальність.

Про це повідомив УНІАН член комісії з питань депутатської діяльності, законності, етики та зв`язків з громадськістю депутат Сергій ЖУКОВ.

За його словами, 6 квітня на 10-й сесії Дніпропетровської міськради заступник мера Ірина ЗАЙЦЕВА заявила, що статут КП «Муніципальна гвардія» підписаний мером за підсумками 8-ї сесії міськради від 2 лютого.

Коли ж С.ЖУКОВ запитав особисто у І.КУЛІЧЕНКА, чи підписав він статут, мер відповів: «Я підписав рішення в тому вигляді, як воно було проголосоване».

Водночас, на переданому УНІАН відеозапису 8-ї сесії від 2 лютого зафіксовано, що І.КУЛІЧЕНКО не виносив на голосування питання прийняття статуту цього підприємства. «Голосувати будемо за створення підприємства, за статут проголосуємо на наступній сесії», - двічі повторив І.КУЛІЧЕНКО на сесії від 2 лютого.

В той же час, за свідченням депутатів міськради, 7 лютого КП «Муніципальна гвардія» було офіційно зареєстровано за підписаним І.КУЛІЧЕНКОМ статутом.

Як заявив С.ЖУКОВ, «підписання мером статуту комунального підприємства без рішення сесії може бути кваліфіковано як службове підроблення. Згідно зі ст. 366 Кримінального кодексу Україні, покаранням може бути обмеження свободи на строк до 3 років з позбавленням права займати певну посаду або позбавлення волі на термін від 2 до 5 років ».

Як також стало відомо, з депутатським запитом із приводу рішення про створення зазначеного комунального підприємства і про його статут звернувся народний депутат України Святослав ОЛІЙНИК.

Як передавав УНІАН, рішення про створення КП «Муніципальна гвардія Дніпропетровської міськради» було прийнято 2 лютого 2011 року, на 8-й сесії міської ради VI скликання. Тоді ж було виділено фінансування у розмірі 1 млн. 944,1 тис. грн.

Очікувані надходження до місцевого бюджету від господарської діяльності КП «Муніципальна гвардія» у 2011 році становитимуть 1,7-2,5 млн. грн. щомісяця.

Муніципальна гвардія забезпечуватиме правопорядок у Дніпропетровську під час проведення масових заходів, надаватиме послуги з охорони підприємств та установ. Окремим підрозділом стане „Фінансова гвардія”, яка здійснюватиме контроль за правопорушеннями у сфері торгівлі, паркування автотранспорту, сплати податків суб’єктами підприємництва. У муніципальній гвардії служитимуть 130 професіоналів, колишніх співробітників органів внутрішніх справ.

Ініціатором створення Муніципальної гвардії називають голову міської організації Партії регіонів Івана СТУПАКА.