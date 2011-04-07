Концерт «Машины времени»

9 квітня о 19.00 в Національному палаці «Україна» відбудеться концерт групи «Машина времени» з новою програмою, складеною на основі ювілейного туру, приуроченого до сорокаріччя групи, і який зібрав 40 аншлаговых концертів по всьому СНД.

До Києва група приїде після концерту в Мінську, 7 квітня. Далі: 11 квітня - Одеса, Палац спорту, 13 квітня - Донецьк, Палац спорту, 14 квітня - Дніпропетровськ, Палац спорту.

Сама ідея цього концерту народилася ще в 2008 р., коли група все ж таки вирішила відзначати свій 40-річний ювілей, влаштувавши гастрольний тур і випустивши новий альбом. Враховуючи те, що за час свого існування «Машина времени» записала 30 платівок, перед «машиністами» постало складне питання про те, які ж пісні виконувати на концертах ювілейного турне. Група довірилася тим, для кого вони і старалися всі ці сорок років, – своїм фанатам. Будь-який меломан на офіційному сайті групи міг проголосувати за пісню, яку він хотів би почути зі сцени.

На концерті в НП «Україна» «Машина времени» обов'язково зіграє «Марионетки» і «Он был старше её», «Вот, новый поворот», «Мой друг», «Однажды мир прогнётся под нас», «Свеча» і багато інших пісень, які стали символами групи.

Тем не менш, будуть і сюрпризи: наприклад, «Скворец» и «Кошка, которая гуляет сама по себе». До тріумфального повернення в ювілейному турі ці пісні близько 20 років не звучали зі сцени, але, як виявилося, справжні фанати їх не забули. Крім того, в програму включили і декілька нових пісень з останнього альбому «Машини не парковать», які «машиністи» написали якраз під час підготовки до ювілею.

Склад групи «Машина времени»:

Андрій Макаревич - автор, вокал, гітари;

Олександр Кутіков - автор музики, бас-гітара, вокал;

Євген Маргуліс - автор, гітари, бас-гітара (1975-79, з 1989);

Валерій Єфремов - ударні, перкуссія (з 1979);

Андрій Державін - автор, клавішні, вокал (з 2000).

Плани групи «Машина времени» на 2011 рік:

Свій перший великий концерт 2011 р. група "Машина времени" вирішила присвятити постраждалим від землетрусу і цунамі в Японії. Виступ колективу відбувся в Москві 18 березня в клубі "А2". Всі кошти, зібрані на концерті, були перераховані жертвам стихійних лих. Це були не тільки виручка від проданих квитків, але і пожертвування, які всі охочі зробили прямо в залі під час концерту.

А.Макаревич навесні цього року планує випустити нову книгу. За його словами, в ній він з кулінарної точки зору проаналізував 55 класичних радянських кінофільмів і розповів про те що, як і чому їли і пили в кадрі. Ближче до літа лідер «Машини» відзначить 10-річчя «Оркестру креольського танго», а також цього року А.Макаревич збирається продовжити знімати фільми про підводний світ.

О.Кутіков готує матеріал для нового сольного диску, який він, як і попередню платівку «Демоны любви», запише спільно з групою «Нюанс». Матеріал для запису бас-гітарист «Машини времени» відбирає дуже ретельно.

У запасі у О.Кутікова вже є нові пісні і для майбутнього сольного альбому, і для нової платівки «Машини времени». Отже не виключено, що «машиністи» в цьому році приступлять до запису нового альбому.

Тим часом не забувають про свої сторонні проекти і А.Державін з Є.Маргулісом. А.Державін продовжує писати музику для мультфільмів і кіно, а також готує свою сольну програму. А в планах Є.Маргуліса - музична співпраця з американцями. Щоправда, з ким саме, він поки не уточнює.

Замовлення квитків за тел.: 279-29-90.

Ціна квитків: від 150 до 2500 грн.

teatracademia.com.ua

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