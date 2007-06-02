Ющенко вважає, що новий закон про вибори забезпечить демократичний процес

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на недопущенні фальсифікації в ході позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна» в Секретаріаті Президента.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що кожен депутат, присутній на засіданні фракцій, має усвідомлювати, що він «це солдат, який повинен обійти всю виборчу кампанію». При цьому Президент додав: «на вас, на ваших плечах лежить виборча кампанія, втретє за вас виборчу кампанію робити ніхто не буде. І тому ми говоримо про те, що ніякі відпустки, ніякі втрати часу не повинні бути припустимі в цей період».

В.ЮЩЕНКО також звернув увагу як присутніх депутатів від опозиції, так і депутатів, які представляють коаліцію, на необхідність ретельного формування виборчих комісій всіх рівнів, а також спостерігачів на цих виборах. Він вважає, що ретельний підбір людей в дільничні комісії та в спостерігачі дасть змогу в значній мірі зняти проблему фальсифікацій - ризиків, які дуже часто виникають в ході українських виборів.

Крім того, В.ЮЩЕНКО дав оцінку прийнятому вчора закону, який вносить зміни до процедури проведення виборів. «Багато речей, на жаль, допустили архаїчних, які не дають чітких ознак демократії в цьому процесі, але з іншого боку в цілому ми маємо закон, і норми, які безумовно забезпечать проведення демократичних виборів», - наголосив глава держави.