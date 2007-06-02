У Тимошенко є запасний варіант

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що навіть, якщо 150 депутатів не складуть депутатські повноваження, то буде задіяний інший механізм для проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на спільному засіданні фракцій БЮТ і «Наша Україна» в Секретаріаті Президента.

Вона вважає, що коаліція перешкоджатиме процесу складення депутатських мандатів. «Сьогодні вже по 5 млн., вчора 3 було, сьогодні – 5, і ще намагаються купувати людей, і я хочу побажати успіху в цьому, хай купують, може когось ми і не побачимо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, висловивши переконання, що навіть, якщо коаліції вдасться зруйнувати процес складення повноважень 150 народними депутатами, то буде задіяний інший механізм. «Не бійтесь, тому що є ще ст. 90 ч. 1, ч. 2 і ч. 3, в крайньому випадку є ще ст. 102 в повному обсязі, є ст. 5 у повному обсязі, тому, шановні друзі, немає вже тієї сили, тих грошей, тих аргументів, які можуть це (вибори – УНІАН) зупинити», - сказала вона, зауваживши, що все питання в часі, додавши, що чим швидше, тим краще.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, що Україна виходить з політичної кризи. Вона подякувала Президенту за те, що він пройшов цей шлях мужньо, за те, що він ні на крок не відійшов від своєї лінії. «Неможливо було собі уявити, щоб за корупцію в парламенті минулий Президент розпустив парламент, він був ключем, дахом, суттю цієї корупції… Ви зробили безпрецедентний в історії України крок, і я знаю, що всі люди, які сидять в цьому залі, і вся країна не вірили, що такий крок Президент зможе зробити, але, Вікторе Андрійовичу, ви опинились сильнішим, вище обставин і розкладів, і навіть сильними в тому, що ви зрозуміли, що то була нестабільність»,- сказала вона, щиро подякувавши Президенту.

Вона також подякувала всім присутнім народним депутатам.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що необхідно достойно пройти завершальний етап підготовки до виборів, провести з’їзди партій і увійти в історію, поклавши свої мандати. Вона переконана, що більше ніхто в майбутній історії України не повторить цього кроку, оскільки відмовитись від депутатської недоторканності, преференцій, пенсій тощо, дуже важко, оскільки в жодного з депутата, який сьогодні відмовляється від депутатського мандату, немає гарантії, що він потрапить до наступного парламенту.