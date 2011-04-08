Затримали голову фракції блоку Черновецького у Київраді

У Генеральній прокуратурі України підтвердили факт затримання голови фракції Блоку Леоніда Черновецькогов Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО.

Як сказали УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури: «Ми підтверджуємо цей факт».

Більше подробиць у ГПУ поки що не надали.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, правоохоронні органи затримали Д.КОМАРНИЦЬКОГО, ймовірно, через скандал довкола відчуження з комунальної власності пакета акцій ХК "Київміськбуд" та пакетів акцій інших комунальних підприємств.