Довгий: шлях до перемоги лежить через боротьбу

За сприяння секретаря Київради Олеся ДОВГОГО та українського чемпіона світу з дзюдо Георгія ЗАНТАРАЯ 10 квітня у Києві відбувся перший Відкритий всеукраїнський благодійний юнацький турнір із дзюдо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ДОВГОГО, захід організувала громадська організація «Школа боротьби», яку очолює Віталій ДАНИЛЕНКО.

У змаганнях взяли участь 250 учасників віком від 12 до 14 років з різних регіонів України, а також гості з Білорусі та Молдови. Турнір на призи ГО «Школа боротьби» проходив у 8-ми вагових категоріях від 32 до 66 кг.

Під час відкриття заходу перший український чемпіон світу з дзюдо (2009 року) та майбутній учасник Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні Г.ЗАНТАРАЯ провів розминку серед учасників і показав майстер-клас.

Почесний гість турніру - голова парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО привітав борців зі спортивним святом.

«Молодь, яка сьогодні бере участь у змаганнях, – це майбутнє нашої держави. Я переконаний, що сьогодні в цій залі є майбутні чемпіони України, Європи, світу, чемпіони Олімпійських ігор», - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

У свою чергу, О.ДОВГИЙ висловив переконання, що такі заходи спонукають молодь проводити свій вільний час з користю та вести здоровий спосіб життя. Також секретар Київради зазначив, що проводить такі турніри за власною ініціативи.

«Це велика справа для наших майбутніх поколінь. І головне, що шлях до перемоги будь-якої успішної людини лежить виключно через боротьбу, а успішної та чесної людини - через боротьбу за правилами”, - сказав О.ДОВГИЙ, звертаючись до юних спортсменів та бажаючи їм чесно боротися та перемагати.

*** Громадська організація «Школа боротьби», засновником якої є В.ДАНИЛЕНКО, відкрила чотири спортивні зали для занять єдиноборствами. У цих залах займаються понад 300 осіб віком від 4-х до 16-ти років займаються дзюдо та греко-римською боротьбою абсолютно безкоштовно.