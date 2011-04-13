Газову справу на Тимошенко ГПУ завела, щоб «нашкодити» Путіну?

Більшість політичних експертів вважають, що Генеральна прокуратура України порушила нову кримінальну справу проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з метою дискредитації голови уряду РФ Володимира ПУТІНА напередодні президентських виборів у Росії.

Як сказав у ході опитування, проведеного “Політичною думкою”, доцент Києво-Могилянської академії Ігор ЛОСЄВ, нинішня влада “не є українською”, тому “вона піде на будь-які поступки Росії. Україна і національні інтереси жодної цінності для неї не становить”.

Стосовно нової кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО експерт “не є прихильником тієї газової угоди, яку вона підписала. Їй треба тоді було грюкнути дверима і сказати, що вона не буде підписувати такої угоди і на знак протесту і проти тиску з боку Кремля і проти провокативної позиції ЮЩЕНКА вона йде у відставку. Тоді б вона стала Президентом України”.

Кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО, вважає І.ЛОСЄВ, порушена, “аби тиснути на ПУТІНА. Мовляв, якщо в судовому порядку ми встановимо, що ця угода є шкідливою для України, то доведеться її переглядати. Хоча у тому ж контракті є пункт, який і без цього дозволяє її переглядати. Така можливість є, однак нинішня влада маніпулює газовим контрактом і нічого не хоче сама робити. Жодних серйозних перемов на цю тему не було. Якби ця влада хотіла переглянути газову угоду, то вона не пішла б на харківські капітуляції, де вона продала національні інтереси за 5 копійок. Тоді можна було чітко порушувати питання про зміну газових контрактів. Мовляв, якщо не буде змін у цьому контракті, то ми можемо жорстко підійти до умов перебування ЧФ Росії в Криму”.

“Зрештою, - зазначив експерт, - якщо вони вже йшли на таку торгівлю національними інтересами, територіями країни, то потрібно було добиватися 80% знижки від вартості газу як мінімум”.

“Справа ж проти ТИМОШЕНКО, - вважає І.ЛОСЄВ, - є фарсом і завершиться пшиком. Вибачте, хто очолює комісію у розслідуванні цих угод. Пані БОГОСЛОВСЬКА по всьому Криму встановила величезні біг-борди із закликом передати Севастополь на 50% під контроль Росії. І ця людина, яка закликала передати частину території іншій державі, фактично здійснювала злочин, розказує, що треба робити з ТИМОШЕНКО. Тут БОГОСЛОВСЬКУ треба притягувати до кримінальної відповідальності”.

На думку експерта, якщо нинішня влада посадить Ю.ТИМОШЕНКО, “то вона стане національним героєм на кшталт Нельсона МАНДЕЛИ. Не треба також забувати, що у західних країн терпець може остаточно урватися”.

Як вважає політолог Вадим КАРАСЬОВ, кримінальною справою проти Ю.ТИМОШЕНКО за газові угоди влада прагне позбавити її можливості участі у виборчій кампанії до парламенту наступного року. “Це і є надзавданням нинішньої влади. ТИМОШЕНКО у планах влади має або сидіти, або бути засудженою”, - сказав він.

Стосовно візиту В.ПУТІНА в Україну та його планів В.КАРАСЬОВ зауважив, що “російську сторону цікавить повний контроль над Україною. Зокрема, Україна має бути у Митному союзі, а потім в Єдиному економічному просторі. Якщо Україна піде на ці поступки, то може цілковито втратити незалежність”.

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО переконаний, що українську владу зараз “найбільше цікавить не газові угоди і навіть не ТИМОШЕНКО, а сам ПУТІН, оскільки кримінальні претензії української Генпрокуратури до ТИМОШЕНКО однаково зачіпають і другого підписанта газових угод - ПУТІНА. Не виключено, що Генпрокуратурі у справі проти ТИМОШЕНКО доведеться брати певну інформацію з газових договорів і в ПУТІНА. А це вже можна кваліфікувати як наміри дискредитувати ПУТІНА напередодні виборів у РФ. Це гра на користь МЕДВЕДЄВА і відкрита дискредитація Володимира ПУТІНА”.

За словами політолога, “ТИМОШЕНКО українську владу цікавить лише в цьому контексті, оскільки це спосіб тиснути на ПУТІНА. Всі перемови стосовно будь-яких угод здійснюються на вищому рівні, мають жорсткі юридичні обґрунтування і в Генпрокуратурі прекрасно розуміють, що не зможуть притягнути ТИМОШЕНКО до відповідальності”.

“Заяви ж представників влади про те, що, мовляв, ТИМОШЕНКО підписала такі газові угоди, які є катастрофічними для української економіки, – це лише спосіб відволікання від особистого збагачення міністрів-капіталістів уряду АЗАРОВА, влади загалом і стрімке нарощування капіталів олігархами за останні роки. У нас зараз найбагатший уряд за всю історію України, тому влада переводить стрілки на ТИМОШЕНКО, аби відволікти суспільство”, - зауважив В.НЕБОЖЕНКО.

На думку керівника Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимира ФЕСЕНКА, говорити про поступки Росії ще зарано. “Теоретично говорять всі про шельф Чорного моря, Митний союз та інші проекти. Як буде реально, побачимо”, - зазначив він.

Як вважає експерт, “справа проти ТИМОШЕНКО порушена скоріше для її дискредитації. Влада буде активно використовувати цю тему в ЗМІ, орієнтуючись в основному на прихильників ТИМОШЕНКО. Влада таким чином шукає нову аргументаційну базу для Генпрокуратури, оскільки у попередніх справах аргументів бракує”.

Як вважає політичний аналітик Володимир ЦИБУЛЬКО, “проголосивши в унісон ЮЩЕНКОВІ головним джерелом зла в Україні Юлію ТИМОШЕНКО, влада вирішує для себе два найважливіших завдання - усуває політичного конкурента та знаходить винуватця власних промахів. Тільки не виключено, що розкрутка сценарію з ТИМОШЕНКО може бути вигідною ще й третій стороні, а конкретно - одному з російських дуумвірів. А ще точніше, розкручуючи корупційну складову з українського боку, можна буде таку ж складову газової угоди розкрутити і з російського боку, що на певному етапі може гіпотетично посилити Дмітрія МЕДВЕДЄВА у протистоянні з ПУТІНИМ. А що таке протистояння починає набирати обертів, то важко не помітити”.

“Нинішній Банкові, - зазначив експерт, - так видається, що саме МЕДВЕДЄВ може бути більш прийнятним і зрозумілим партнером, ніж ПУТІН. Особливо за умови, якщо акцентувати на певній приватній зацікавленості в недалекому минулому саме в перемозі ТИМОШЕНКО в президентських перегонах”.

Що ж до газових угод, зауважив В.ЦИБУЛЬКО, то “тиск на російську сторону навряд чи можна вчинити саме через судові переслідування Юлії ТИМОШЕНКО. Хіба що сама ТИМОШЕНКО може напроситися в головні акціонери такого тиску. Але тоді владі доведеться з нею ділити політичні дивіденди”.