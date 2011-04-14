Королевська хоче знати, звідки взялися борги за лікарняними

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА ініціює створення в парламенті Тимчасової слідчої комісії з розслідування причин виникнення заборгованості з виплат громадянам коштів з Фонду соціального страхування за тимчасову непрацездатність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила журналістам, зазначивши, що з цього приводу вона звернулася з листом до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

«Неможливість одержати гроші за час непрацездатності боляче вдарила по сімейних бюджетах українців, поставивши десятки тисяч сімей на межу виживання», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що на початок квітня заборгованість Фонду соціального страхування за тимчасову втрату працездатності перед страхувальниками перевищує 430 млн. грн. «Як наслідок, у самий розпал сезонних захворювань, який припадає на перший квартал, половина хворих українців не одержали виплати за лікарняними листками. Враховуючи різке підвищення цін на продукти харчування, комунальні тарифи, газ і електроенергію, відсутність виплат за лікарняними виглядає просто знущанням з людей», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат вважає, що за такі безжальні експерименти над народом чиновники мають понести відповідальність. «Ця проблема виникла не вчора. Ще на 1 січня 2011 року заборгованість Фонду за лікарняними листками перевищувала 480 млн. грн. З набуттям чинності закону про єдиний соціальний внесок вона ще більше збільшилася і досі ця ситуація не врегульована. Чиновники з Кабміну демонструють свою повну нездатність вирішити штучно створену проблему. Вважаю, що ситуація, що склалася, вимагає негайного втручання з боку парламенту. Тому я ініціюю створення у Верховній Раде ТСК з питань розслідування причин заборгованості по виплатах громадянам коштів з Фонду соціального страхування за тимчасову непрацездатності», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона звернулася з листом до прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА в якому вимагає розібратися в діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, з`ясувати причини формування заборгованості на 1 січня 2011 року і причини того, що на сьогодні заборгованість досі не погашена в повному обсязі.

У своєму листі керівникові уряду Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначає, що на сьогодні понад 9 мільйонів працюючих громадян досі не мають свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування. При цьому держава зберігає монопольне право на їх видачу, не маючи можливості задовольнити у встановлений правилами термін (1 місяць) збільшений попит, що робить неможливою оплату лікарняних листів працівникам, у яких немає таких свідоцтв. Народний депутат вимагає від уряду прискорити (забезпечити видачу) свідоцтв встановленого зразка працездатним громадянам України до 1 червня 2011 року. Також Н.КОРОЛЕВСЬКА вимагає заборонити використання коштів Фонду соціального страхування за тимчасову непрацездатність інших соціальних фондів для покриття дефіциту Пенсійного фонду.