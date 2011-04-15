ГУАМ і Японія активізували співпрацю у сфері туризму

Організація за демократію і економічний розвиток – ГУАМ і Японія активізували розвиток спыльного туристичного продукту.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, у четвер, 14 квітня, в Тбілісі відбулося чергове засідання Робочої групи ГУАМ з туризму. У заході взяли участь Генеральний секретар Організації Валерій ЧЕЧЕЛАШВІЛІ, керівники державних структур, відповідальні за розвиток туризму, представник японської туристичної компанії «JATМ».

Під час засідання сторони обговорили питання розвитку спільного туристичного продукту ГУАМ у співпраці з Японією. Зокрема, було досягнуто домовленості про організацію інформаційних і прес-турів для японських туристичних компаній і представників ЗМІ.

За результатами засідання була прийнята Тбіліська декларація керівників відомств держав-членів ГУАМ, відповідальних за розвиток туризму, і затверджено новий План дій з розвитку спільного туристичного продукту ГУАМ-Японія.

Під час перебування в Грузії представники держав ГУАМ і японські партнери відвідали місто Батумі, де ознайомилися з його туристичним потенціалом.