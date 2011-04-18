Лісіна поховають завтра

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що похорон народного депутата з фракції Партії регіонів Миколи Лісіна відбудеться завтра.

Про це голова ВР сказав на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, створена «спеціальна комісія, яку очолює Адам МАРТИНЮК (перший заступник голови ВР – УНІАН), яка опікуватиметься всіма скорботними справами».

В.ЛИТВИН також сказав, що «завтра, мабуть, буде зроблено трохи більшою перерву о 12 годині (зазвичай перерва триває з 12.00 до 12.30 – УНІАН), щоб була можливість попрощатись з нашим колегою і прощання відбудеться в клубі Кабінету міністрів України».

Голова ВР також повідомив, що депутата буде поховано на Байковому кладовищі.

Учасники Погоджувальної ради вшанували хвилиною мовчання пам’ять М.Лісіна.

Як повідомляв УНІАН, депутат М.Лісін (1964 року народження) загинув у Києві вночі 16 квітня. За даними міліції, він, рухаючись на автомобілі "Lamborghini gallardo", з невідомих причин скоїв наїзд на бордюрний камінь, після чого автомобіль, втративши керованість, виїхав на зелену зону, де наїхав на рекламну конструкцію АЗС. Від одержаних травм М.Лісін помер на місці пригоди.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом загибелі М.Лісіна в ДТП. Справа порушена згідно з ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керували транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження).