Соціалісти обіцяють Вінському розгляд «поза чергою»

Народні депутати від Соціалістичної партії України пропонують завтра, 8 червня, за особистої участі депутатів від опозиції розглянути у Верховній Раді їхні заяви про складення повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні парламенту депутат-соціаліст Олександр БАРАНІВСЬКИЙ.

Він запропонував запросити народних депутатів, які написали заяви про складення повноважень, у сесійну залу, “зачитати їхні заяви, щоб зняти всі звинувачення, що, мовляв, ВР не хоче приймати ті чи інші рішення».

«Ми завтра з’ясуємо, чи є 151 заява чи немає, і ми дамо суспільству відповідь, хто каже правду, а хто неправду щодо того, чи є заяви, чи немає заяв, правомочна ВР, чи не правомочна», - зазначив О.БАРАНІВСЬКИЙ.

У свою чергу інший депутат від СПУ Іван БОНДАРЧУК з трибуни парламенту звернувся до народного депутата України Йосипа ВІНСЬКОГО з вимогою скласти свої депутатські повноваження. Він зазначив, що фракція СПУ готова розглянути цю заяву «поза будь-якою чергою».

У той же час О.БАРАНІВСЬКИЙ зазначив, що поведінка Й.ВІНСЬКОГО є «аморальною». За його словами, Й.ВІНСЬКИЙ, «гвалтуючи фракцію БЮТ, змушує їх писати заяви про вихід із фракції, а сам такої заяви не написав». Він зазначив, що це є щонайменше «подвійною мораллю».

Як відомо, Й.ВІНСЬКИЙ пройшов до парламенту за списком СПУ, а після створення коаліції за участю соціалістів залишив СПУ і почав співпрацювати з опозицією.