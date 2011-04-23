У Запорізькій області КПУ встановила пам'ятник Леніну

У Запорізькій області вчора в день 141-х роковин з дня народження Леніна за кошти місцевої організації КПУ відкрили новий пам`ятник «вождеві світового пролетаріату».

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник Леніну встановили в селі Новослободка Запорізького району.

«Рішення про встановлення пам`ятника Леніну ухвалила сільська громада», - сказав секретар Запорізького обкому Комуністичної партії України Олексій БАБУРІН.

Жителі села Новослободка, які прийшли на мітинг, також повідомили, що рішення про встановлення нового пам`ятника ухвалювалося на сесії, але відзначили, що кошти на створення й встановлення пам`ятника ні жителі села, ні сільрада не виділяли: все було зроблено коштом КПУ.

У яку суму обійшлася поява скульптури місцевим комуністам, представники Запорізького обкому КПУ не повідомляють.

Припущення про те, поява пам`ятника Леніну може викликати наслідки аналогічні тим, що мали місце через встановлення пам`ятника І.Сталіну, також офіційно запорізькими комуністами не коментуються.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2010 р. за ініціативою Запорізького обкому КПУ в Запоріжжі було встановлено пам`ятник Сталіну, якому спочатку відпиляли голову, а відтак - у новорічну ніч - пам`ятник було підірвано. У скоєнні першого злочину звинувачуються члени В «Тризуб». Винних у вибуху пам`ятника Сталіну поки що не встановлено.