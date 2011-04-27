Наливайченко образився за Януковича і Баррозу

Голова політради партії "Наша Україна" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає «непристойною» заяву Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА на адресу керівництва Європейського Союзу та України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив сьогодні журналістам після з’їзду партії "Наша Україна".

«Це непристойно і не до часу», - сказав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що дає таку оцінку як політик і як громадянин.

Крім того, за його словами, така заява О.ЛУКАШЕНКО є неприпустимою щодо представників Євросоюзу. «Думаю, громадяни Євросоюзу сприйняли це як особисту образу», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня О.ЛУКАШЕНКО заявив, що керівництво України продемонструвало несамостійність своєї політики відносно Білорусі, відкликавши під тиском Єврокомісії своє запрошення, направлене білоруському лідеру, на Київський саміт з питань безпечного і інноваційного використання ядерної енергії.

"На жаль, вошивості вистачає і у нинішнього керівництва України. Питання треба задати ЯНУКОВИЧУ, чому білоруський Президент не присутній на їхніх заходах", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, Київ почав «танцювати під дудку» Брюсселя у відносинах з Білоруссю.