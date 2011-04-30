Експерт застерігає: нардепи можуть узаконити свавілля у гральному бізнесі

Законопроект «Про азартні ігри» №8401, зареєстрований у Верховній Раді 18 квітня, несе загрозу появи корупційних схем у сфері контролю за організацією грального бізнесу в Україні.

Про це пише експерт із питань регулювання грального бізнесу, юрист Данило ГЕТМАНЦЕВ у статті «Процедура подвійного ліцензування забезпечить абсолютну владу над гральним ринком», опублікованій в останньому номері «Дзеркала тижня» .

Найбільшу стурбованість експерта викликає передбачуване законопроектом створення Національного організатора азартних ігор - підприємства зі 100-процентною державною власністю, покликаного виконувати посередницькі функції між державою в особі Мінфіну й операторами азартних ігор. «У більшості європейських країн держава проводить азартні ігри як самостійно, так і через уповноважених агентів. Проте ніде модель організації ринку не передбачає створення Національного організатора азартних ігор, що здійснює управління ринком одночасно з органом управління - Міністерством фінансів, що дублює його функції. Фактично оператор азартної гри за запропонованою схемою отримує дві ліцензії: одну - Мінфіну й іншу - договір із Національним організатором, який безпосередньо регулює процес проведення гри та умови її проведення», - пояснює Д.ГЕТМАНЦЕВ.

При цьому, на його думку, «єдино зрозумілим завданням, яке стоїть перед подібною моделлю організації грального ринку, є реалізація в її рамках корупційної схеми, яка дозволяє просто й безболісно отримати абсолютну владу над гральним ринком і в короткий проміжок часу конвертувати її у відповідний дохід, до якого держава матиме дуже опосередкований стосунок».

Д.ГЕТМАНЦЕВ переконаний, що створення Національного організатора азартних ігор дозволить встановити багаторівневу систему поборів і організаторів азартних ігор, яким, у разі ухвалення законопроекту, окрім безпосередньо плати за отримання ліцензії, необхідно буде узгоджувати з національним організатором усі свої дії, починаючи від правил ігор і закінчуючи гральним обладнанням. Експерт також зазначає, що в разі ухвалення законопроекту буде створена наглядова рада Національного організатора. «Саме за наглядовою радою законопроект закріплює основні функції з управління галуззю, звільняючи при цьому його членів від будь-якої відповідальності й фактично узаконюючи свавілля на гральному ринку», - пише Д.ГЕТМАНЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня народний депутат Сергій ОСИКА (позафракційний, колишній член фракції БЮТ) вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про азартні ігри”, в якому пропонується скасувати заборону на гральний бізнес в Україні.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що заборона азартних ігор в Україні призвела до переходу їх “у глибоку «тінь». За даними депутата, “незважаючи на існуючу заборону, за оцінками, які надають самі представники грального бізнесу, у цю сферу залучено близько 20% дорослого населення України, яке витрачає на азартні ігри понад 2 млрд. доларів на рік, і при цьому держава не отримує у бюджет жодної копійки з цих коштів у вигляді податків з грального бізнесу”.

Даним законопроектом пропонується запровадити державну монополію на організацію державних грошових лотерей та інших азартних ігор. Крім того, передбачається, що державні грошові лотереї та азартні ігри в казино може проводити Національний організатор азартних ігор або інші юридичні особи, які придбали відповідну ліцензію в обсязі, передбаченим угодою із Національним організатором азартних ігор.

Законопроектом також передбачено, що казино дозволяється розміщувати виключно на території єдиної територіальної спеціальної гральної зони для розміщення казино та об’єктних зон проведення азартних ігор. При цьому зазначається, що територією таких спеціальних гральних зон вважаються: - територія трьох-п‘яти зіркових готелів з кількістю номерів не менше 60 в Автономній Республіці Крим (крім м. Севастополя) та територія курортів: м. Буковель, м. Трускавець, м. Моршин, м. Мукачеве та смт Славське у їх географічних межах, встановлених законодавством України.