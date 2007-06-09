Виборчу кампанію Партії регіонів проведуть американці?

Народний депутат V скликання Борис КОЛЕСНІКОВ не виключає, що може очолити виборчий штаб Партії регіонів. «Офіційно це рішення ще не ухвалено, - сказав нардеп, - воно розглядатиметься на політраді партії через сім - десять днів».

Як сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, йому було б цікаво провести виборчу кампанію, проте в партії немало гідних людей, які зарекомендували себе під час попередніх кампаній. «Я не жартую. Причому це необов`язково депутати», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Кажучи про політтехнологів, які допомагатимуть проводити виборчу кампанію, депутат повідомив, що працювати буде збірна команда. «Загальновідомо: американці - кращі маркетологи у світі. Не зробити таких професіоналів частиною команди - просто безглуздо. Хто краще за інших розкриє плюси пропонованого соціального пакета? Хто краще пояснить макроекономічні показники? З Партією регіонів на виборах працюватиме команда, що складається з кращих фахівців, які є в світі. Йдеться про професіоналів у сфері «паблік рілейшенз» у такій вузькій сфері, як підготовка і проведення виборчих кампаній», - розповів Б.КОЛЕСНІКОВ.

Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що до наступної Верховної Ради пройдутьпартії діючої коаліції, а також БЮТ і «Наша Україна», причому Партія регіонів поліпшить результат 2006 року і набере найбільшу кількість голосів.

«Що стосується «роялів у кущах», то, думаю, до парламенту потрапить ЛУЦЕНКО. Він зараз розкручений, як МАККАРТНІ після Yesterday. Так він і є yesterday», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

«Перший (етап з`їзду Партії регіонів- УНІАН) відбудеться у середині липня, а другий, згідно з передвиборчим законодавством, що передбачає затвердження списків кандидатів у депутати від партії, не пізніше встановленого терміну - або 4, або 11 серпня», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.