Янукович візьме участь в урочистому зібранні з нагоди річниці Перемоги

08:38, 05 травня 2011
Політика
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У палаці "Україна"

Сьогодні о 16.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистому зібранні з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (Національний палац мистецтв «Україна»).

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 11.00 за телефонами: 255-74-02 та 255-78-44.

Представники ЗМІ запрошуються на 15.00.

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