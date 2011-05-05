Янукович візьме участь в урочистому зібранні з нагоди річниці Перемоги
08:38, 05 травня 2011Політика
2265 0
У палаці "Україна"
Сьогодні о 16.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистому зібранні з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (Національний палац мистецтв «Україна»).
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 11.00 за телефонами: 255-74-02 та 255-78-44.
Представники ЗМІ запрошуються на 15.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter