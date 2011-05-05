Діаспора закликає Януковича ветувати закон про червоні прапори
Офіційний лист Конгресу українців Канади
Конгрес українців Канади закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати закон про використання червоних прапорів.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.
Як підкреслюється в офіційному листі Конгресу українців Канади, відновлення та вшанування символів тоталітарного минулого є неприйнятним у цивілізованих та демократичних державах.
Автори листа просять В.ЯНУКОВИЧА ветувати «цей провокаційний законодавчий акт, тим самим довівши громадянам України та світовій громадськості, що повернення символів тоталітарного минулого неможливе, а розвиток України як вільної демократичної держави є незворотнім».
«Використання червоного прапора під час заходів вшанування буде негативно сприйнято світовою громадськістю», - наголошують впливові представники діаспори.
В.ЯНУКОВИЧА застерегли, що «цей закон спровокує розкол в українському суспільстві, спричинить громадські безлади в країні, тим самим зневаживши пам`ять мільйонів тих, хто загинув під час Другої світової війни та від радянських і нацистських репресій».
«Відновлення та вшанування символів тоталітарного минулого справляє негативний вплив на виховання молодого покоління та є неприйнятним у цивілізованих та демократичних державах. Такі кроки завдають значної шкоди міжнародній репутації України і ставлять під сумнів прагнення керівництва держави розірвати зв`язок із тоталітарним минулим», - підкреслив президент Конгресу українців Канади Павло ГРОД від імені 1,2 мільйонів українців, які живуть в Канаді.
Як повідомляв УНІАН, водночас В.ЯНУКОВИЧ учора, 4 травня, заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до Дня Перемоги, як тільки документ надійде йому на підпис.