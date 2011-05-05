Генпрокуратуру влаштовує вирок Лозінському

Генеральна прокуратура України не має наміру оскаржувати в апеляційному порядку судовий вирок колишньому народному депутату Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

Водночас у Генпрокуратурі зауважили, що не володіють інформацією, чи оскаржуватиме вирок В.ЛОЗІНСЬКОМУ його адвокат, оскільки для подачі відповідної скарги у захисника є час.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня вироком Дніпровського райсуду Києва В.ЛОЗІНСЬКОГО було позбавлено волі на 15 років за вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, що сталося 16 червня 2009 року на території мисливських угідь на Кіровоградщині.