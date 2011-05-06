Литвин запевняє, що в його віці рейтинги вже не хвилюють

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що не дуже переймається своїми рейтингами в соціологічних дослідженнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час перебування з робочою поїздкою у Вінницькій області.

«Мене хвилює зовсім інше в моєму віці, а не те, що рейтинги», - сказав він.

За словами голови ВР, рейтинг спікера не може бути вищий за рейтинг Верховної Ради України. «Верховна Рада – найбільш публічний інститут, Верховна Рада постійно присутня в інформаційному просторі, і люди постійно дивляться і роблять відповідні висновки», - додав В.ЛИТВИН.

При цьому голова ВР зазначив, що він достатньо скептично ставиться до рейтингів політиків в соцопитуваннях. За його словами, як правило, подібні дослідження проводять громадські, неофіційні центри. «Мені достатньо прочитати, яка структура робила дослідження, і я можу сказати, хто буде на першому місці», - додав він.