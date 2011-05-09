Двоє американських солдатів США зламали унікальну скульптуру в Чехії

Двоє американських солдатів і фінський турист зламали унікальну скульптуру в місті Ческі Крумлов, внесеному до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на чеське радіо.

За даними радіостанції, двоє 23-річних військовослужбовців США, які перебувають на навчаннях на військовій базі неподалік Чеського Крумлова, одержали відпустку і вирушилися до міста.

Після огляду визначних пам`яток і пивних, вони вирішили прогулятися нічним містом і під час прогулянки побачили унікальну скульптуру у формі людської руки, що стирчить із стіни середньовічного будинку. Американцям так сподобалася крумловська рука, що вони вирвали її із стіни і віднесли на центральну площу міста.

Там до них приєднався п`яний фінський турист. У центрі ці троє почали грати з рукою, голосно кричали і кидали по площі фрагмент скульптури як футбольний м`яч. На місці події хуліганів затримала чеська поліція. "Трійці "веселунів"висунуті звинувачення за статтями крадіжка і вандалізм", - сказав представник місцевої поліції, слова якого наводить чеське радіо. За його словами, "викликає подив, як американським солдатам вдалося вирвати руку із стіни. Це дуже складно зробити навіть за допомогою важкої техніки".