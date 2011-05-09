У Страсбурзі протестують проти повернення України до тоталітарного режиму

10 травня біля будівлі Європейського парламенту у Страсбурзі (Франція) українські журналісти та активісти неурядових громадських організацій розпочнуть автопробіг проти повернення України до тоталітарного режиму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народна самооборона", акція проводитиметься з метою привернути увагу європейського співтовариства до згортання демократії в Україні, зазіхання на дотримання прав людини та переслідувань представників опозиції за політичними мотивами.

“Учасники акції також заявлять про свою підтримку колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ, який вже упродовж понад двох тижнів голодує у СІЗО на знак протесту щодо безпідставного та протизаконного тримання під вартою упродовж 4 місяців”, - зазначає прес-служба партії.

У “Народній самообороні” нагадали, що днями її лідери розіслали листи-звернення до земляків за межами України із закликом, починаючи з понеділка, 9 травня, самоорганізуватись і висловити рішучий протест проти розгорнутих в Україні політичних репресій під посольствами та консульствами України в інших державах.