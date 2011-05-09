Тимошенко поїхала в лікарню - провідати Шкіля

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО планує сьогодні відвідати народного депутата України Андрія ШКІЛЯ, який потрапив до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам.

«Зараз ми їдемо його провідувати, подивимося на його стан здоров’я», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, народний депутат Володимир БОНДАРЕНКО (фракція "БЮТ-Батьківщина") повідомив, посилаючись на інформацію, отриману від екс-міністра охорони здоров’я Миколи ПОЛІЩУКА, що А.ШКІЛЬ перебуває у стані середньої важкості. «Його стан оцінюється як 11-й рівень з 20 існуючих, тобто серединка. Стан стабільний більш-менш, але є одна серйозна річ – це забій легенів у районі серця», - зазначив він.

За словами В.БОНДАРЕНКА, А.ШКІЛЬ спілкується телефоном. Народний депутат повідомив, що, за інформацією М.ПОЛІЩУКА, прогноз поліпшення стану здоров’я А.ШКІЛЯ є позитивним.

В.БОНДАРЕНКО додав, що підтвердження про наявність алкоголю у крові А.ШКІЛЯ немає. «Немає жодного підтвердження про наявність алкоголю в крові», - сказав він. За його словами, жодних оперативних втручань також не було.

Як повідомляв УНІАН, А.ШКІЛЬ ввечері 6 травня потрапив у ДТП у Києві.

Автомобіль «Nissan Qashai», за кермом якого перебував народний депутат, рухався з проспекту Науки у напрямку вулиці Промислова та з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Volksvagen». 58-річний водій «Volksvagen» і двоє його пасажирів не постраждали.

За фактом ДТП слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу.