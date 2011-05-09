Комуністи винесли на Хрещатик Сталіна

У Києві представники партій лівого спрямування проводять святкову ходу на честь Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, Хрещатиком прямує колона, у складі якої - представники КПУ, СПУ, Союзу лівих сил та інші. Загалом у колоні – близько 2,5 тисяч осіб, які тримають прапори Радянського Союзу, України, Білорусі, а також Куби.

На чолі колони учасники ходи несуть найбільшу в СНД копію Прапора Перемоги, який був встановлений 1 травня 1945 року над будівлею Рейхстагу у Берліні.

Крім того, прихильники КПУ тримають у руках портрети Сталіна і гасла: «За Родину, за Сталина!», «Проснись, вставай, товарищ Сталин, страну от гибели спасай!».

Серед учасників ходи - лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО та перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК.

Учасниками ходи є переважно люди похилого віку.