Кучма святкує в Новгороді

Колишній Президент України Леонід КУЧМА у Великому Новгороді (Росія) взяв участь у мітингу з нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомляє РІА «Новости», Л.КУЧМА привітав жителів і гостей міста з Днем Перемоги, побажав ветеранам якнайдовше залишатися в строю, а всім учасникам мітингу - щастя і мирного неба, поклав квіти до стели, поспілкувався з групою городян.

З Великого Новгорода Л.КУЧМА відправився до військового містечка Новоселиці, де у братській могилі радянських воїнів похований його батько.

У Новоселицях у Л.КУЧМИ заплановано зустріч з фронтовиками і поминальний обід.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Л.КУЧМА одержав дозвіл слідчого Генеральної прокуратури на виїзд 9 травня до Росії, в селище Новоселиці Новгородської області для участі у заходах вшанування пам`яті батька Л.КУЧМИ - Данила Кучми, який загинув у 1942 році. Екс-президент традиційно щороку на День Перемоги відвідує місце поховання свого батька.

У березні Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Він підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.