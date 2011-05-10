Янукович визнав «борг» перед ветеранами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від усіх представників влади піклуватися про добробут ветеранів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на столичному Майдані Незалежності на урочистостях з нагоди 66-ї річниці Перемоги.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що хоче звернутися до представників влади і депутатів усіх рівнів з проханням та вимогою: бути особливо уважними і турботливими до ветеранів та їхніх потреб.

«Герої, які не скорилися перед ворогом, не повинні жити у бідності і самотності. Ми цього не допустимо», - запевнив Президент.

Він висловив переконання, що турбота про добробут ветеранів має бути одним із пріоритетів роботи влади і критеріїв її оцінки.

«Ветерани – наші герої. Ми всі їхні боржники. Вдячність й опіка над ними – наш священний обов’язок», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, привітавши ветеранів зі святом.