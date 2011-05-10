Львівський губернатор подав у відставку

Цимбалюк проводить прес-конференцію

Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК написав заяву про відставку. Про це УНІАН повідомила голова фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Ірина СЕХ. У свою чергу, керівник прес-служби Львівської ОДА Роксолана ШЕЙКО підтвердила УНІАН, що губернатор написав заяву про відставку. В ці хвилини М.ЦИМБАЛЮК проводить прес-конференцію.

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