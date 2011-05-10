Карпачова просить Пшонку за Луценка

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА просить генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ дати доручення розглянути питання про зміну колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ запобіжного заходу на не пов’язаний із триманням під вартою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Н.КАРПАЧОВА, здійснюючи провадження за зверненнями народних депутатів та низки громадських організацій щодо порушення права Ю.ЛУЦЕНКА на свободу та особисту недоторканність, 4 травня під час моніторингу стану дотримання прав ув’язнених у Київському слідчому ізоляторі зустрілася із заарештованим віч-на віч у камері СІЗО.

Під час бесіди Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що запобіжний захід йому обрано необґрунтовано, продовження термінів перебування під вартою здійснювалося без урахування усіх обставин справи та даних про його особу. Зокрема, ув’язнений зазначив, що на сьогодні відсутній головний аргумент слідства, який був підставою для його арешту, – тривале ознайомлення з матеріалами справи. Колишній міністр внутрішніх справ України повідомив, що з матеріалами справи він повністю ознайомився. Це підтверджується і постановою Апеляційного суду міста Києва від 21 квітня 2011 року про продовження строку тримання його під вартою до 5 місяців.

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини звернулася з листом до генерального прокурора України В.ПШОНКИ. Н.КАРПАЧОВА вважає немотивованим посилання у згаданій постанові Апеляційного суду міста Києва як на підставу для продовження терміну тримання під вартою невиконання захисниками та обвинуваченим вимог статей 218-220 Кримінально-процесуального кодексу України. Йдеться про процесуальну поведінку інших учасників процесу, а тому до них, на думку Омбудсмана, слідчим повинні застосовуватися індивідуальні заходи впливу. До того ж, захисники Ю.ЛУЦЕНКА відмовилися знайомитися з матеріалами справи, звернувшись 5 травня до Генеральної прокуратури України з відповідною заявою-клопотанням.

Уповноважений з прав людини звернула увагу, що в матеріалах справи є дані про те, що Ю.ЛУЦЕНКО одружений, має двох дітей (один з яких неповнолітній), позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, є активним громадським та політичним діячем. Під час розгляду Апеляційним судом міста Києва питання про продовження терміну тримання екс-міністра під вартою до суду звернулися з клопотанням про взяття його на поруки 65 народних депутатів України та Герой України Левко ЛУК’ЯНЕНКО.

Як наголошується у листі Омбудсмана, через зазначені дії слідчих органів та суду Ю.ЛУЦЕНКО був змушений звернутися до Європейського суду з прав людини про порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права на свободу та особисту недоторканність. Наразі справа перебуває на стадії комунікації, суд надав їй пріоритет у розгляді. Європейський суд також звернувся до уряду України щодо надання пояснень з обставин затримання та арешту Ю.ЛУЦЕНКА.

Крім того, Уповноваженим з прав людини було з’ясовано, що 28 квітня на знак протесту проти необґрунтованого тримання його під вартою Ю.ЛУЦЕНКО офіційно оголосив голодування, заявивши при цьому, що розпочав його 22 квітня 2011 року. Під час особистого прийому Ю.ЛУЦЕНКО також зазначив, що перешкоджати слідству або ж ухилятися від нього не має наміру.

Виходячи з вищезазначеного, Омбудсман просить генерального прокурора дати доручення розглянути питання про зміну Ю.ЛУЦЕНКУ запобіжного заходу на не пов’язаний із триманням під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про початок з 22 квітня голодовки на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою. Суд аргументував таке рішення тим, що Ю.ЛУЦЕНКО і його адвокати спеціально зволікають із ознайомленням з матеріалами поділа.

Сьогодні, 10 травня, дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується. І.ЛУЦЕНКО повідомила, що наразі вага її чоловіка становить 85,5 кілограма, за час голодовки він втратив 20 кілограмів.