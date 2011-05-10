Тимошенко вважає, що інцидент у Львові спланувала влада

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що події під час святкування Дня Перемоги у Львові були спровоковані владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я переконана, що події у Львові і події навколо червоного прапора були заздалегідь сплановані діючою владою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, тим самим влада хоче розділити Україну на шматки, аби відбувалося постійне протистояння українців.

«Я вважаю, що все це сфабрикована заздалегідь підготовлена бійка, і червоний прапор був цьому стартовим початком», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона закликала українців не вестися на ці провокації.