Тимошенко вважає, що інцидент у Львові спланувала влада
19:37, 10 травня 2011Політика
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Щоб відбувалося протистояння українців
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що події під час святкування Дня Перемоги у Львові були спровоковані владою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Я переконана, що події у Львові і події навколо червоного прапора були заздалегідь сплановані діючою владою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, тим самим влада хоче розділити Україну на шматки, аби відбувалося постійне протистояння українців.
«Я вважаю, що все це сфабрикована заздалегідь підготовлена бійка, і червоний прапор був цьому стартовим початком», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона закликала українців не вестися на ці провокації.
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