Сесію Тернопільської облради зірвали

Проведення сесії Тернопільської обласної ради зірвано.

Як передає кореспондент УНІАН, сесія стала неправочинною після того, як пленарне засідання покинули депутати з фракції Партії регіонів. Такі дії голова фракції Ярослава П’ЯЛА під час виступу з трибуни пояснила небажанням брати участь «у клоунаді». Вона також дорікнула політичним опонентам за те, що вони більше часу приділяють політичним питанням, а не вирішенню господарських проблем області. «В газетах облрада подала інформацію, що сьогодні потрібно на сесії розглянути близько 80 господарських питань. Але ми бачимо, що політичні амбіції тут вищі усієї господарки й інтересів жителів Тернопільщини», – сказала В.П’ЯЛА.

Відтак шестеро депутатів з фракції Партії регіонів вийшли із зали, після чого на пленарному засіданні залишилося 54 депутати – недостатньо для того, щоб сесія продовжувалася.

Зокрема було присутні 34 із 36 депутатів від фракції ВО «Свобода», 4 з 17 від «Єдиного центру», жодного з 13 від Партії регіонів, 10 з 10 від УНП, 5 з 7 від «Нашої України», були відстутні 5 депутатів від Блоку Литвина.

Загалом депутати пропрацювали близько години.

Як повідомляв УНІАН, У Тернопільській обласній раді досі не мають повноважень 19 нових депутатів, які б мали приступити до роботи замість тих, які після виборів до місцевих рад 2010 року стали депутатами інших рад. Питання визнання обраними депутатами обласної ради наступних за черговістю кандидатів у виборчих списках місцевих партійних організацій стояло першим в порядку денному сьогоднішньої сесії, однак до нього не дійшли, позаяк спочатку депутати вирішили заслухати начальника міліції громадської безпеки обласного управління міліції Василя ОБЛЕЩУКА з приводу подій, які відбувалися у Тернополі 9 травня.

Довідка УНІАН. Позачергові вибори у Тернопільську облраду відбулися 15 березня 2009 року. У новообраній облраді ВО “Свобода” здобула 50 мандатів, партія “Єдиний Центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5. БЮТ невдовзі відмовився від своїх мандатів, відтак чисельність ради становить 108 депутатів.