Прокурор Києва відвідав Луценка в лікарні

Сьогодні прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК з власної ініціативи побував у столичній лікарні швидкої медичної допомоги, де знаходиться екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, щоб особисто пересвідчитися в умовах його утримання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

«На мій погляд, стан здоров’я Юрія ЛУЦЕНКА задовільно-стабільний, він адекватно себе поводить, спілкується та жартує. Вільно пересувається по палаті, самостійно ходить на процедури», - цитує А.МЕЛЬНИКА прес-служба.

За її даними, столичний прокурор спілкувався з Ю.ЛУЦЕНКОМ понад годину і зазначив, що останній утримується в належних умовах, один в чотирьохмісній палаті, яка передбачена для арештованих осіб, знаходиться під постійним наглядом медиків, у палаті є телевізор, книги.

«Будь-яких заяв та скарг щодо неналежного утримання від Юрія ЛУЦЕНКА не надходило», - повідомив А.МЕЛЬНИК.

Водночас персонал медичної установи запевнив столичного прокурора, що екс-міністру надається необхідна кваліфікована допомога, яку потребують особи, що голодують. "Як підтвердили лікарі, Юрій ЛУЦЕНКО дійсно голодує, стан здоров’я ними постійно контролюється", - наголошує прес-служба, додаючи, що Ю.ЛУЦЕНКО в присутності А.МЕЛЬНИКА подякував лікарям за надану належну медичну допомогу та попросив не коментувати представникам засобів масової інформації подробиці встановленого йому діагнозу.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.