Наша Україна підтримує акції «Дня Гніву»

Партія «Наша Україна» підтримує протестні акції «Дня Гніву».

У заяві партії, переданій агентству УНІАН, наголошується, що антисоціальні дії влади, які не враховують реальних потреб людей, призвели до масштабного зубожіння по всій країні. «Люди втрачають відчуття перспективи як для себе, так і своїх дітей», - наголошують у партії.

«Наша Україна» вважає всеукраїнські акції протесту проти псевдореформ влади «День Гніву» закономірним і справедливим народним протестом і розглядає його як консолідований голос всього суспільства.

«Ця влада не має інших рецептів “реформ”, окрім підвищення комунальних тарифів, закриття малого і середнього бізнесу, консервації пенсійної несправедливості, підвищення оплати за навчання, скорочення мережі середніх шкіл та медичних закладів», - заявляють у партії.

На переконання авторів заяви, влада продовжує знищувати малий бізнес – основу життя мільйонів українців.

У «Нашій Україні» зазначають, що у результаті податкової реформи лише за перші три місяці 2011 року припинили свою роботу понад 55 тис. приватних підприємців. Уже зараз понад 12 млн. громадян знаходяться за межею бідності.

«Наша Україна» вимагає зупинити антинародну політику нинішньої влади та нинішнього уряду.

«Ми пропонуємо ясну альтернативу – негайно на законодавчому рівні спростити умови діяльності малого і середнього бізнесу, перерозподілити витрати державного бюджету і кошти, виділені на хижацькі потреби чиновницької верхівки, зосередити на потреби освіти, медицини і підтримки незабезпечених людей», - йдеться у заяві.

«Люди не будуть далі терпіти зростаючу соціальну несправедливість та піднімаються на протести проти антинародної політики влади. Влада має понести відповідальність. Антинародний уряд повинен піти у відставку», - переконані у “Нашій Україні”.