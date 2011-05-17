Слідчий ГПУ не хоче відповідати за здоров'я Луценка

Заява народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Сергія ВЛАСЕНКА про відповідальність слідчого Генеральної прокуратури України Сергія ВОЙЧЕНКА за стан здоров’я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА є тиском на слідство і суд.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Відділу зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

«В електронних засобах масової інформації з’явилася заява народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА про те, що відповідальність за життя та здоров’я Юрія ЛУЦЕНКА несе особисто слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури, в провадженні якого знаходилася кримінальна справа за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ», - сказано у документі.

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Сергій ВОЙЧЕНКО уповноважений заявити, що вказані заяви є тиском на слідство і суд, а також спробою перекласти відповідальність за добровільне голодування Ю.ЛУЦЕНКА.

Вказану кримінальну справу направлено до Печерського районного суду м. Києва. Згідно з кримінального-процесуальним законодавством слідчий не має права приймати на цій стадії будь-яких процесуальних рішень, наголошується у заяві.

Окрім того, у ГПУ вказують, що С.ВЛАСЕНКО не може втручатися у вказану кримінальну справу, до якої не має жодного процесуального відношення, і «як досвідчений юрист мав би про це знати».

У Генпрокуратурі нагадали, що Апеляційним судом міста Києва строк тримання Ю.ЛУЦЕНКА у СІЗО продовжено до 26 травня цього року. «Орган досудового слідства діє виключно у межах кримінально-процесуального законодавства, що неодноразово підтверджено судовими рішеннями у справі», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Сьогодні Генеральна прокуратура направила до Печерського районного суду Києва кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА.