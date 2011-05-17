Підприємці: економічними репресіями влада провокує людей на протести

Після незаконних перевірок силовиків на Центральному ринку в Прилуках, кількість охочих взяти участь 19 травня у Весняному марші протесту в рамках Всеукраїнської акції «Вперед» у цьому місті різко збільшилося.

Про це у коментарі УНІАН повідомив голова Союзу підприємців Центрального ринку м. Прилуки Григорій БУСЛО.

За його словами, вчора, 16 травня, на ринок увійшла група співробітників Відділу боротьби з економічною злочинністю. Вони розпочали тотальну перевірку торговців з вилученням товарів, які складалися у великі пакети і опечатувалися. Свої дії перевіряючі пояснювали розпорядженням обласного міліційного керівництва. За словами Г.БУСЛА, співробітники ринку, на якому працює понад 2 тисячі осіб, намагалися відстояти свої права, аргументуючи неправомірність дій силовиків мораторієм на перевірки підприємців. (УНІАН: 3 березня 2011 року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заборонив податківцям ходити на ринки і стягувати штрафи. За інформацією Департаменту інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, зокрема, М.АЗАРОВ доручив керівнику Державної податкової служби відмінити будь-які перевірки підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування на ринках. «Нема чого податківцям перевіряти торгові місця на базарах, де навіть документації не ведеться. Ми обіцяли «канікули», і ми обіцянку виконаємо”, - підкреслив М.АЗАРОВ.)

Проте, повідомив голова Союзу підприємців Центрального ринку м. Прилуки, зіткнення на ринку припинилися лише після того, як Г.БУСЛО додзвонився до керівництва Управління внутрішніх справ України в місті Прилуки і пообіцяв, що інакше всі співробітники ринку негайно зберуться під будівлею УВС і розпочнуть безстрокове пікетування.

За словами представника підприємців, «такі дії перевіряючих неабияк розбурхали людей на ринку. Навіть після того, як нам вдалося відбити невмотивовану атаку «вбепівців», галас на Центральному ринку довго не вщухав. Якщо силовики так поводяться під час дії мораторію на перевірки, то що вони з нами робитимуть у другому півріччі, коли дія заборони на перевірки малих підприємців припиниться?»

Як відзначив Г.БУСЛО, «до вчорашнього інциденту багато з працюючих на ринку, сумнівалися, чи слід їхати на акцію протесту до Києва. Однак тепер люди заявили, що точно поїдуть 19 травня під Верховну Раду і візьмуть участь у Весняному марші протесту. Таким чином, своїми провокаціями урядовці тільки підбурюють людей на протести і розбурхують народний гнів».

Голова Союзу підприємців Центрального ринку розповів, що вже розмовляв з керівництвом Державтоінспекції в Прилуках і попросив не заважати виїзду учасників акції до Києва. «Я попередив міліційне керівництво, що у разі створення перепон громадянам для реалізації їх права на свободу пересування і свободу зборів, закріплених к Конституції України, ми змушені будемо організувати пішу ходу до столиці. І тоді обуренню людей не буде меж. Тому на користь держави 19 травня забезпечити мітингувальникам безперешкодне переміщення автотранспортом до Києва, щоб вони могли спокійно взяти участь у мирній акції протесту під стінами Верховної Ради», - сказав Г.БУСЛО.

Нагадаємо, 13 квітня у Києві відбулися збори Народної колегії акції «Вперед» за участю більш як 420 делегатів з усіх регіонів України. На зборах було ухвалено рішення провести 19 травня Весняний марш протесту. Серед вимог акції - припинення антинародних реформ і економічних репресій, початок реальної боротьби з корупцією в усіх ешелонах влади, ухвалення пакету «народних реформ», розроблених суспільством. Ініціатором розробки пакету законодавчих ініціатив «Народна реформа» є народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА. До складу народних реформ входять законопроекти про спрощену систему оподаткування, скасування єдиного соціального внеску для інвалідів і пенсіонерів, посилення персональної відповідальності урядовців за посадові зловживання, збільшення прожиткового мінімуму і ряд інших соціально-економічних ініціатив.

12-17 травня у багатьох містах України відбулися мітинги на підтримку Всеукраїнської громадської акції «Вперед».

Зокрема, за даними організаторів акції, 16-17 травня у ряді міст Полтавської області, серед яких, - Світловодськ, Золотоноша, Комсомольськ, Козельщина, Кобеляки, Хорол, пройшли збори громадських і профспілкових організацій, на яких були ухвалені рішення підтримати Весняний марш протесту і направити своїх представників до Києва 19 травня. Також 16 травня підтримку акції протесту висловили учасники зборів громадської організації «Народна рада» м. Кременчук і Ради профспілки підприємців м. Лозова (Харківська обл.).