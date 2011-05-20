Костенко: Президент повинен накласти вето на цей ганебний закон

Народні депутати звернуться до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції норм закону про використання червоних прапорів в День Перемоги 9 травня, якщо Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підпише цей закон.

Про це народний депутат з фракції «Наша Україна – Народна Самооборона», лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО заявив у коментарі ЗМІ.

"Президент повинен накласти вето на цей ганебний закон. Якщо ж ні – то ми оскаржимо це рішення у Конституційному Суді", - заявив Ю.КОСТЕНКО.

За його словами, українські патріоти ніколи не сприймуть червоний колір радянського терору поряд з державним прапором.

"Нам треба віддати шану ветеранам, але, разом з тим, не допустити продовження розбрату у суспільстві", - наголосив Ю.КОСТЕНКО.

Як повідомлялося раніше, парламент прийняв закон про використання червоних прапорів разом з державними під час святкування Дня Перемоги 9 травня. Цей документ був переданий в Адміністрацію Президента, і перебуває зараз в Міністерстві юстиції на експертизі. Раніше Президент України заявив про намір підписати цей документ.

Як повідомляв УНІАН, закон про внесення змін до Закону "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги) Верховна Рада прийняла 21 квітня.

4 травня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до Дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.

6 травня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що АП передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабінет міністрів та Міністерство юстиції. "Після того як будуть отримані відповідні експертні висновки, закон буде поданий на підпис Президенту України", - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

16 травня під час Погоджувальної ради керівників фракцій і комітетів ВР лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО запропонував Верховній Раді скасувати прийнятий раніше закон про використання червоних прапорів під час заходів у День Перемоги.

Того ж дня лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що «регіонали» не підтримають пропозицію скасувати закон про використання червоних прапорів.