Королевська пояснила, як завадить чиновникам брати хабарі

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») позитивно оцінює ухвалення ВР закону, який визначає чіткі правила в дозвільній сфері для підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона сказала, коментуючи ухвалення запропонованого нею законопроекту «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (№3224).

За словами депутата, ухвалення закону, що визначає повний перелік дозвільних документів, дасть змогу знизити тиск на підприємців з боку чиновників і поліпшити бізнес-клімат у країні.

«Вперше в історії України нам вдалося створити єдиний перелік дозвільних документів і зібрати їх разом в одному законі. Також дуже важливо, що закон відміняє цілу низку непотрібних і застарілих дозвільних документів і однозначно забороняє чиновникам вимагати документи, що не входять до цього переліку», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Тепер, за її словами, для того, щоб ввести в країні новий дозвільний документ, потрібно буде вносити зміни до закону.

«Це дасть змогу стабілізувати законодавче поле, створить ясні і зрозумілі правила в дозвільній сфері і поліпшить бізнес-клімат у країні», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради відзначила, що з 2008 року добивалася ухвалення єдиного закону, в якому б містився вичерпний перелік дозвільних документів.

«Щоб одержати у чиновників дозвіл на той чи інший проект, підприємцеві доводиться проходити через дев`ять кіл пекла. Щоразу чиновники придумують нові документи, які потрібно надати. І щоразу вимагають дедалі більше грошей. Бути проекту чи не бути залежить у нас тільки від місткості кишень чиновників. Тому вони вимагають все нових папірців, а підприємець змушений добувати довідку на довідку, потім довідку на цю довідку і так далі», - пояснила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, недосконале законодавство дає чиновникам можливість вимагати від підприємців нескінченну кількість довідок і вимагати хабарі. «Це відбувається тому, що до сьогоднішнього дня був відсутній єдиний перелік документів дозвільного характеру, і всі вони розкидані по різних нормативно-правових актах, де їх складно знайти навіть юристові-професіоналові. Крім того, багато дозвільних документів давно застаріли і не потрібні, а їх продовжують вимагати. Справа ускладнюється ще й тим, що законодавство не дає підприємцям підстав для звернення до суду і захисту своїх прав, якщо дозвільні органи вимагають від них більше документів, ніж об`єктивно потрібно для отримання дозволу», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також наголосила, що ще одним кроком до поліпшення бізнес-клімату в країні стало ухвалення Верховною Радою закону, який спрощує процедури припинення юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців» (№8295).

«Цей закон створить умови, за яких процедура припинення суб`єкта господарювання виконуватиметься за принципом «Єдиного вікна», а також на законодавчому рівні забезпечить скорочення термінів проведення перевірок. Закон забезпечує дієвий механізм взаємообміну документами про припинення діяльності підприємств між державним реєстратором - з одного боку, і податковою службою і Пенсійним фондом – з іншого. Це дасть змогу підприємцям уникнути довгих і виснажливих перевірок контролюючих органів перед закриттям підприємства», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, яка також є автором цього документа.